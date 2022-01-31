31 січня о 04:11 на сходовій клітині 5-ти поверхового житлового будинку на вулиці Петропавлівській сталося задимлення. Про це повідомляють в управлінні ДСНС в Сумській області.

Пожежа була в однокімнатній квартирі на 5-му поверсі. На кухні горіли меблі, побутова техніка та речі домашнього вжитку.

Під час проведення розвідки в кімнаті рятувальники знайшли бездиханне тіло чоловіка 1958 р.н. Його винесли на вулицю, проте медики констатували, що людина загинула.

Паралельно проводилась евакуація 6-ти жителів даного будинку, які через сильне задимлення не могли самостійно вийти з будинку. О 4:34 пожежу локалізували запобігши подальшому поширенню вогню, о 05:04 ліквідували.

Причина виникнення пожежі на цей час встановлюється.

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