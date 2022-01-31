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У Харкові на проспекті спалахнула вантажівка — водій врятувався
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У Харкові на проспекті спалахнула вантажівка — водій врятувався

Тетяна Федоркова Марина Сметана
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У Харкові на проспекті спалахнула вантажівка — водій врятувався t.me/hueviykharkov | kh.dsns.gov.ua

Технічна несправність є ймовірною причиною займання у кабіні вантажівки, яка спалахнула під час руху на проспекті Героїв Сталінграда 31 січня.

Про це Суспільному повідомив речник рятувальників регіону Євген Василенко.

За його словами, пожежників викликали об 11:40 на проспект Героїв Сталінграда, 1. На дорозі загорівся приватний автомобіль ГАЗ-53 1985 року випуску.

У Харкові на проспекті спалахнула вантажівка — водій врятувавсяkh.dsns.gov.ua

Вогонь охопив моторний відсік та кабіну вантажівки. Рятувальники локалізували пожежу об 11:52 і повністю загасили опівдні.

У Харкові на проспекті спалахнула вантажівка — водій врятувавсяkh.dsns.gov.ua

Водій встиг покинути кабіну і травм не дістав.

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