У Харкові на проспекті спалахнула вантажівка — водій врятувався

Технічна несправність є ймовірною причиною займання у кабіні вантажівки, яка спалахнула під час руху на проспекті Героїв Сталінграда 31 січня.
Про це Суспільному повідомив речник рятувальників регіону Євген Василенко.
За його словами, пожежників викликали об 11:40 на проспект Героїв Сталінграда, 1. На дорозі загорівся приватний автомобіль ГАЗ-53 1985 року випуску.
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Вогонь охопив моторний відсік та кабіну вантажівки. Рятувальники локалізували пожежу об 11:52 і повністю загасили опівдні.
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Водій встиг покинути кабіну і травм не дістав.
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