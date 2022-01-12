На Харківщині рятувальники відзначили двох жителів села за дії під час пожежі

Рятувальники Харківщини відзначили двох жителів села Друга Старовірівка на Красноградщині за порятунок людей під час пожежі. Наприкінці грудня 16-річний Дмитро Гербут вивів з будинку, що загорівся, двох племінників та бабусю. А сусід Василь Чередніченко дістав з вогню 8-річного племінника Дмитра.
За мужність Василю Чередніченку та Дмитру Гербуту вручили грамоти та почесні відзнаки "За покликом серця", повідомив Суспільному речник рятувальників Харківщини Євген Василенко.
"Через дим молодша племінниця розбудила мене. Ми почали вибивати вікно, я спочатку виштовхнув бабусю, потім молодшого племінника, старшу племінницю і сам вистрибнув. А за середнім вже не міг полізти, там горіло. Страху майже не було, злякався за своїх рідних", — розповів Гербут.
"Вони відвернули дуже серйозну трагедію. Могли загинути п'ятеро людей в одній будівлі. Пам'ятаю свої перші пожежі, коли я екіпірований, навчений боявся зробити перший крок. А Василь його зробив, прибігши на допомогу своїм сусідам", — сказав начальник Головного управління ДСНС Харківщини Олександр Волобуєв.
Що відомо
- Пожежа у селі на Красноградщині сталася о четвертій ранку 25 грудня. У будинку тієї ночі були п’ятеро людей: бабуся, її онук та троє правнуків. Одного з хлопців витяг сусід. Він тричі намагався увійти в будинок і зрештою виніс звідти восьмирічну дитину. Діти уціліли. Хата вигоріла вщент. Попередня причина — коротке замикання.