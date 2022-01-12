На Харківщині рятувальники відзначили двох жителів села за дії під час пожежі

Рятувальники Харківщини відзначили двох жителів села Друга Старовірівка на Красноградщині за порятунок людей під час пожежі. Наприкінці грудня 16-річний Дмитро Гербут вивів з будинку, що загорівся, двох племінників та бабусю. А сусід Василь Чередніченко дістав з вогню 8-річного племінника Дмитра.

За мужність Василю Чередніченку та Дмитру Гербуту вручили грамоти та почесні відзнаки "За покликом серця", повідомив Суспільному речник рятувальників Харківщини Євген Василенко.

Скріншот відео: Головне управління ДСНС Харківщини Начальник облуправління рятувальників Олександр Волобуєв вручає почесну відзнаку Василю Чередніченку

Скріншот відео: Головне управління ДСНС Харківщини Дмитра нагородили у Старовірівському ліцеї, де він навчається

"Через дим молодша племінниця розбудила мене. Ми почали вибивати вікно, я спочатку виштовхнув бабусю, потім молодшого племінника, старшу племінницю і сам вистрибнув. А за середнім вже не міг полізти, там горіло. Страху майже не було, злякався за своїх рідних", — розповів Гербут.

"Вони відвернули дуже серйозну трагедію. Могли загинути п'ятеро людей в одній будівлі. Пам'ятаю свої перші пожежі, коли я екіпірований, навчений боявся зробити перший крок. А Василь його зробив, прибігши на допомогу своїм сусідам", — сказав начальник Головного управління ДСНС Харківщини Олександр Волобуєв.

Що відомо