Шість українських родин отримали нагороди Праведників народів світу

Посольство Держави Ізраїль в Україні присвоїли шістьом українським родинам звання Праведників народів світу. Це звання отримують люди, які рятували євреїв у Другій світовій війні.

"Ми знаємо усі про Бабин Яр, але таких місць як Бабин Яр є сотні по усій Україні. І історія праведників народів світу – це частина нашої спільної історії. Це найемоційніша сторінка історії єврейського та українського народів. Нам важливо про це пам'ятати і, я думаю, що і для України важливо про це пам'ятати, бо це справжні герої українського народу", — зазначив Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський під час церемонії, передає кореспондентка Суспільного.

У церемонії брали участь нащадки людей, які ризикували життям, щоб врятувати євреїв.

"Я пишаюсь подвигом свого діда Гната Павловського та його брата Петра, які з ризиком для свого життя з травня 1942 по лютий 1944 року переховували десять євреїв, бо ці люди були в ситуації, в якій було дуже важко вижити. Я вдячний державі Ізраїль, що вони сьогодні відмітили вчинок мого діда", — розповів представник сім'ї праведників Володимир Павловський.

За даними на 1 січня 2021 року звання Праведника народів світу було присвоєне 2673 громадянам України. За кількістю Праведників Україна посідає четверте місце у світі після Польщі, Нідерландів та Франції.

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