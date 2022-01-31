За три роки у "Вікні життя" у Харкові залишили шістьох немовлят

Упродовж трьох років існування проєкту з "Вікна життя" у перинатальному центрі у Харкові забрали шістьох немовлят.

Про це на брифінгу 31 січня Суспільному сказала заступниця міського голови Харкова Світлана Горбунова-Рубан.

"Проєкт "Вікно життя" працює у нашому перинатальному центр (Салтівське шосе, 264). За три роки роботи "Вікна життя" ми там отримали шість немовлят", — сказала Горбунова-Рубан.

За її словами, усі діти були "практично здорові": "Навіть недоношених не було".

mediaport.ua

"Суть існування цього проєкту в тому, що жінка може покласти туди свою дитину, закрити це вікно, і їй дається 30 секунд для того, щоб вона остаточно прийняла рішення. Через 30 секунд — починає дзвонити це вікно. Якщо вона поклала дитину, якій не зашкоджено, не травмовану, не придушену, вона не підлягає кримінальній відповідальності", — нагадала віцемерка.

"Ми даємо інформацію завжди про існування цього "Вікна життя". Жінки про нього знають. На жаль, та жіночка, яка скоїла такий злочин, вона не дійшла з якихось причин до цього вікна", — сказала віцемерка.

Що відомо