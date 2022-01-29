На Харківщині 18-річна жінка вбила свою новонароджену дитину — поліція

На Харківщині у селі Безруки Дергачівської громади жінка народила доньку вдома та через декілька днів задушила її, повідомили у поліції. У родині є ще одна дитина, молодша двох років.

Знайшла тіло онуки свекруха жінки та 28 січня повідомила до поліції, йдеться на сайті Нацполіції області.

"Слідчі встановили, що 23 січня жінка самостійно народила доньку за місцем мешкання, пологи приймав її 25-річний чоловік. Протягом вагітності жінка не перебувала на медичному обліку. 25 січня жінка вбила доньку. Тіло немовляти вона поклала в пакет та сховала на території свого домоволодіння. Чоловіку повідомила, що віддала маля соціальним службам", — йдеться у повідомленні.

Помічник начальника Нацполіції Харківщини В'ячеслав Марков на своїй сторінці у Facebook опублікував відео, на якому дівчина дає свідчення поліцейським. За інформацією Маркова, їй 18 років.

У Харкові існує "Вікно життя", де у скрутній ситуації анонімно можна залишити дитину, нагадав Марков у дописі.

"У Харківській області "Вікно життя" знаходиться на території міського перинатального центру: м. Харків, Салтівське шосе, 264 – 602 мікрорайон, Медичний комплекс. Дитину можна віддати медичним працівникам, навіть зателефонувавши за телефоном "103", — написав Марков.

29 січня жінці повідомили про підозру за п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання — від 10 до 15 років в'язниці. Жінку затримали, їй мають обирати запобіжний захід.

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