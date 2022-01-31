У селі Ділове та у місті Рахів на автомобільні дороги зійшли лавини. Висота снігового зсуву сягала 7 метрів, — повідомили на сторінці Служби автомобільних доріг у Закарпатській області у Facebook.

У відомстві зазначили, що лавини зійшли на автодорозі "Мукачево—Рогатин" (Н-09).

"Лавини зійшли до середини проїжджої частини. Прибрали їх фронтальним навантажувачем. Перерви в русі транспорту не було", — йдеться у повідомленні Служби.

Також додали, що протягом вихідних, 29 та 30 січня, ускладнень та обмежень проїзду автошляхами не було.

"Станом на 6:00 31 січня покриття на дорогах державного значення, здебільшого мокре. Місцями засніжене на Ужоцькому, Яблунецькому та Торунському перевалах. Для обробки покриття протягом минулої доби використали 155 т протиожеледної суміші та 458 т солі. Працювало 54 одиниці техніки", — повідомили у Службі автодоріг області.

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