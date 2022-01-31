У селі Богдан Рахівського району обірвався міст із трьома дітьми. Інформацію Суспільному письмово підтвердила речниця Нацполіції на Закарпатті Ганна Дан. Внаслідок інциденту одна дитина травмувалася.

За словами речниці подія трапилася 30 січня близько 16-ї години. На момент обвалу на мості перебували троє місцевих дітей.

"Хлопці почали стрибати та розгойдувати міст, внаслідок чого він обвалився. 13-річна дитина дістала перелом гомілки лівої ноги. Інші хлопці 15 та 16 років не травмувалися", — повідомила речниця.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за невиконання батьківських обов'язків (ст.166 ККУ). За це передбачено покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до п'яти років.

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