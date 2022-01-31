У Ємені загинули близько 2 тисяч дітей, залучених до бойових дій — ООН

У Ємені у 2020-2021 роках загинули щонайменше 2 тисяч дітей, яких повстанці-хусити залучили до бойових дій.

Такі дані наводить у звіті Організація об'єднаних націй, передає ВВС.

Як відзначається, у бойових діях 2020 року загинули 1406 завербованих дітей, у період з січня по травень 2021 — 562 дитини. Усього, з початку війни у 2015 році, загинули понад 10 тисяч дітей.

"Дітям наказано вигукувати гасло хуситів: "Смерть Америці, смерть Ізраїлю, прокляття євреям, перемога ісламу. В одному з таборів семирічних дітей навчали чистити зброю та ухилятися від ракет", — йдеться у звіті.

Конфлікт у Ємені між хуситами, урядом та коаліцією

Хусити, які декларують захист інтересів зейдитської мусульманської меншості у Ємені на початку 2014 року захопили контроль над північчю провінції Саада, та почали просуватися на південь. Сухопутні війська коаліції допомогли витіснити хуситів та їхніх союзників із більшої частини півдня після висадки в портовому місті Аден у серпні 2015 року. У 2018 сторони домовилися про припинення вогню. Однак, у 2021 році хусити почали наступ на Маріб — останнє місто на півночі, яке було під контролем офіційного уряду, а також столицю багатої на нафту провінції.

Хусити також посилили свої атаки балістичними ракетами та безпілотниками на Саудівську Аравію, часто вражаючи цивільну інфраструктуру. Офіційні особи Саудівської Аравії та США звинуватили Іран у контрабанді для різноманітної зброї до контрольованої повстанцями частини Ємену, що порушує ембарго ООН на постачання зброї. Іран звинувачення відкидає.

Ємен – одна з найбідніших країн світу. Через тривалі збройні конфлікти в країні більшість населення залежить від гуманітарної допомоги, практично не функціонує система охорони здоров'я. ООН розцінює ситуацію в державі як найбільшу нинішню гуманітарну катастрофу світу.

У грудні 2020 року ООН повідомила, що в результаті конфлікту загинуло приблизно 233 000 осіб, у тому числі 131 000 через непрямі причини, такі як відсутність їжі, медичних послуг та інфраструктури.

Що відомо

23 січня влада Об'єднаних Арабських Еміратів заборонила запускати в небо безпілотники після атаки єменських повстанців-хуситів.

Щонайменше 100 людей було вбито або поранено в результаті авіаудару коаліції на чолі з Саудівською Аравією, по в'язниці у Сааді (Ємен), якою управляє повстанське угрупування хуситів.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.