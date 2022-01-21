У Ємені через авіаудар Саудівської Аравії загинули майже 100 людей

Щонайменше 100 людей було вбито або поранено в результаті авіаудару коаліції на чолі з Саудівською Аравією, по в'язниці у Сааді (Ємен), якою управляє повстанське угрупування хуситів.

Авіаудар було завдано після атаки хуситів на Об'єднані Арабські Емірати — союзника Саудівської Аравії у війні проти повстанців, яка триває з 2015 року, передає ВВС.

Точна кількість загиблих невідома. Міжнародна організація "Лікарі без кордонів" повідомила, що загинули щонайменше 70 людей, хоча ця цифра може бути більшою.

Коаліція також завдала удару по портовому місту Худайді, яке також перебуває під контролем повстанців. За даними міжнародної агенції Save the Children, у місті загинули троє дітей, які були неподалік місця авіаудару.

Коаліція активізувала повітряні удари після того, як хусити здійснили атаку безпілотниками та ракетами на ОАЕ 17 січня, внаслідок якого загинули троє цивільних.

Конфлікт у Ємені між хусатами, урядом та коаліцією

Хусити, які декларують захист інтересів зейдитської мусульманської меншості у Ємені на початку 2014 року захопили контроль над північчю провінції Саада, та почали просуватися на південь. Сухопутні війська коаліції допомогли витіснити хуситів та їхніх союзників із більшої частини півдня після висадки в портовому місті Аден у серпні 2015 року. У 2018 сторони домовилися про припинення вогню. Однак, у 2021 році хусити почали наступ на Маріб — останнє місто на півночі, яке було під контролем офіційного уряду, а також столицю багатої на нафту провінції.

Хусити також посилили свої атаки балістичними ракетами та безпілотниками на Саудівську Аравію, часто вражаючи цивільну інфраструктуру. Офіційні особи Саудівської Аравії та США звинуватили Іран у контрабанді для різноманітної зброї до контрольованої повстанцями частини Ємену, що порушує ембарго ООН на постачання зброї. Іран звинувачення відкидає.

Ємен – одна з найбідніших країн світу. Через тривалі збройні конфлікти в країні більшість населення залежить від гуманітарної допомоги, практично не функціонує система охорони здоров'я. ООН розцінює ситуацію в державі як найбільшу нинішню гуманітарну катастрофу світу.

У грудні 2020 року ООН повідомила, що в результаті конфлікту загинуло приблизно 233 000 осіб, у тому числі 131 000 через непрямі причини, такі як відсутність їжі, медичних послуг та інфраструктури.

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