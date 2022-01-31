Сніг та "нульова" температура. Якою буде погода в понеділок

31 січня у всіх регіонах України очікується сніжна погода. Денна температура повітря підніметься до +1...+2°С, подекуди до +5°С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Київській, Сумській та Чернігівській областях буде невеличкий сніг, денна температура повітря триматиметься на рівні -1...+1°С, нічна — до 0...-2°С, у Житомирі очікується 0...-2°С протягом усієї доби.

На Кіровоградщині, Черкащині та Вінниччині вдень також сніжитиме. Синоптики обіцяють до -1...+1°С, на Полтавщині — 0...-2С. Вночі повітря у центральних регіонах похолоднішає до 0...-2°С.

Сніжна погода накриє і західні регіони. У Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Львівській областях денна температура повітря становитиме -1...+1°С, нічна — 0...-2°С.

На сході країни вночі також очікується найнижча температура — до 0...-2°С, тоді як вдень -0...+2°С

У південних областях хмарно з проясненнями, середня денна температура встановиться на рівні до +3...+5°С, нічна — -1...+1°С.

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