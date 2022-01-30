Компанія Toyota створює пасажирський місяцехід із роботизованою рукою

Автовиробник Toyota спільно з японським агентством аерокосмічних досліджень розробляють пілотований транспортний засіб для дослідження поверхні Місяця. Місяцехід з екіпажем планують відправити на Місяць до 2030 року.
Про це пише Associated Press.
Як зазначається, місяцехід назвали Lunar Cruiser, за аналогією з популярним позашляховиком Toyota Land Cruiser. Його запуск запланований на кінець 2020-х років. У компанії Toyota заявили, що хочуть зробити космічний транспорт таким же безпечним, які і їх позашляховики. Розробники кажуть, що основна ідея полягає в тому, що люди зможуть "їсти, працювати, спати та спілкуватися один з одним на Місяці, не виходячи з Lunar Cruiser".
"Ми розглядаємо космос як нову область для роботи нашої компанії. Відправившись у космос, ми можемо працювати над іншими технологіями, які виявляться корисними для людського життя в нових умовах",— сказав глава проєкту Lunar Cruiser Такао Като.
Також Toyota уклала контракт з компанією Gitai Japan. Вона розробила для місяцехода роботизовану руку, яка дозволить йому захоплювати та підіймати предмети у космосі. Руку оснастять змінними насадками для роботи з різними інструментами.
Що відомо
- У травні 2021 року американська компанія, що спеціалізується в галузі авіабудування Lockheed Martin та автомобільний концерн General Motors домовилися спільно розробляти місяцехід нового покоління для програми Artemis від NASA. Апарат Lunar Terrain Vehicle зможе не тільки перевозити астронавтів, але й працювати автономно.
- У травні 2021 року Агентство аерокосмічних досліджень Японії (JAXA) заявило про намір відправити у 2022 році на Місяць невеликого робота-трансформера, де він вивчатиме місячний пил та робитиме знімки супутника Землі.
- Південна Корея планує у серпні 2022 року відправити першу місію з дослідження Місяця. Вчені досліджуватимуть супутник Землі для підтримки американської програми "Артеміда".
- Наприкінці травня 2021 року Південна Корея приєдналася до угоди "Артеміда", що регулює принципи співпраці та громадської діяльності з дослідження Місяця, Марса, комет та астероїдів у мирних цілях. Вона стала десятою країною, яка долучилася до цієї ініціативи.
- 17 квітня американська компанія SpaceX отримала контракт NASA щодо висадки астронавтів на Місяць. Раніше у компанії заявили, що відправлять на південний полюс Місяця всюдихід Griffin у 2023 році.
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