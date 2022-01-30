Грають усім селом. На Буковині майже 50 років діє колектив гармошкарів

У селі Недобоївці Чернівецької області діє музичний колектив “Гармошкарі”. Майже 50 років тому його заснував місцевий житель Григорій Гайдеєк, оскільки знав, що у селі багато людей грають на гармошці.

Четвертокласник Владислав Палій — один з учасників колективу. Хлопець каже, що хотів грати саме на цьому інструменті, аби створювати свою музику. Разом з ним займається сестра та мама Ольга Палій. Вона розповідає, що дітей потрібно було супроводжувати на концерти, а в ансамбль якраз шукали жіночі голоси, тому жінка долучилася до колективу.

Тренується гурт у сільському клубі. Ольга Палій каже, що на репетицію збирає сусідів з усієї вулиці, оскільки у селі багато людей грає на гармошці.

Сусіпльне Буковина Наймолодшому учаснику колективу – шість років, а найстаршому – 75. Фото: Суспільне Буковина

Нині у колективі 30 учасників. Діти ходять на репетиції групами, дорослі – переважно на вихідних. Так само на вихідних репетирують усі разом, розповідає керівник ансамблю Григорій Гайдеєк. Окрім гармошок, учасники грають на барабані, рубелі, тріскачках, брязкальцях, ложках.

Репертуар колективу – це місцеві мелодії, бессарабські, козацькі, буковинські та авторські пісні. Їх виконують на фестивалях і конкурсах в Україні, також виступали в Румунії, Молдові, Польщі.

За словами керівника ансамблю, їхній колектив гармошкарів єдиний у Західній Україні.

Читайте також

Вінок і танці з хлібом на плечах. Яким збереглось гуцульське весілля на Буковині та Прикарпатті

Станьте частиною Суспільне Буковина: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи села. Пишіть нам на пошту редакції новин: [email protected]