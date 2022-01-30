Іванофранківець став чемпіоном України з боксу серед чоловіків до 22 років

Іванофранківець Ярослав Михалушко став чемпіоном України з боксу серед чоловіків до 22 років. Він виступав у ваговій категорій 67 кг. Про це на Facebook-сторінці повідомив очільник громадської організації "Спільними Зусиллями" Віталій Мерінов.

Чемпіонат України серед чоловіків та жінок до 22 років тривав з 24 до 30 січня у Тернополі.

У боях взяли участь приблизно 200 спортсменів, інформують на сайті Федерації боксу України.

"Змагання стали першою великою подією для українського боксу у 2022 році", — йдеться у дописі.

Також на чемпіонаті прикарпатські спортсмени Ашот Кочарян та Василь Ткачук вибороли срібло у ваговій категорії 92 кг та понад 92 кг відповідно.

Що відомо

Турнір має статус відбіркового. За його підсумками сформують збірну України, яка виступатиме на чемпіонаті Європи. Змагання відбудуться в середині березня у Хорватії.

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