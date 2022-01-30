29 січня працівниця патрульної поліції в Івано-Франківській області Мар’яна Домбровська здобула золото на міжнародному турнірі з бразильського джиу-джитсу. Змагання "Ukraine National Challenge Kyiv 2022" відбувалися в Києві та зібрали приблизно 700 учасників з дев'яти країн світу.
Про це повідомили на Facebook-сторінці Нацполіції в області.
"Конкуренція на турнірах такого масштабу зростає з року в рік, але наші патрульні — хлопці та дівчата з різних куточків України впевнено здобувають переможні місця у запеклих сутичках", — йдеться у дописі.
За результатами змагань збірна команда патрульної поліції області посіла перше командне місце у загальному заліку.
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