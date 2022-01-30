За пляшку — 50 грн. В Яремчі чоловік продавав воду з місцевого джерела

30 січня у місті Яремче, що на Івано-Франківщині, чоловік набирав воду з місцевого джерела і продавав її. Про це у коментарі Суспільному розповів житель Яремча, боєць АТО Володимир Губарчук.

З його слів, цього чоловіка другий день поспіль бачили у місті за продажем води біля джерела.

“Мені розповіли місцеві жителі, що біля джерела Ямна чоловік продає воду. Я вирішив перевірити, що відбувається. Підійшовши до джерела, побачив, що там невідомий мені чоловік зайнявся "бізнесом". За п'ять літрів хотів 50 грн. Поруч було багато пляшок з водою та мішок з порожніми", — розповів Володимир Губарчук.

Фото: Володимир Губарчук Чоловік продавав п'ять літрів по 50 грн

Він викликав поліцію, щоб з'ясувати законність такого "бізнесу".

"Я займався облагородженням того джерела у мікрорайоні Ямна, шукав меценатів. Тоді ще працював секретарем Яремчанської міської ради. Разом з небайдужими людьми брався його облагороджувати. А тут — така ситуація", — каже Володимир Губарчук.

Фото: Володимир Губарчук Місцеві жителі та всі охочі допомагали облагороджувати територію джерела

Надалі з продавцем води спілкувалися поліцейські. У коментарі Суспільному речниця Нацполіції в області Тетяна Іванюк повідомила, що з'ясовує обставини щодо цього випадку у Яремчі.

Читайте також

Затримали "на гарячому". 25-річний прикарпатець продавав амфетамін

Читайте нас у Telegram: головні новини Івано-Франківщини