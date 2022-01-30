30 січня у Сумах завершився обласний етап зимового кубку ДЮФЛУ сезону 2022 року. Тривав він три дні на полі футбольного центру "Барса".

Участь у турнірі брали команди "Еліт-ліги" та Першої ліги чемпіонату Дитячо-юнацької футбольної ліги України. У змаганнях взяли участь юнаки 2005 року і молодші.

У п’ятницю команда КДЮСШ "Суми" з рахунком 0:4 поступилась команді U16 футбольного центру "Барса". У суботу, 29 січня, містяни з рахунком 0:2 програли команди ФЦ "Барса"-U15.

30 січня команда U16 футбольного центру з рахунком 3:0 обіграла "п’ятнадцятирічних" футболістів. У підсумку вона посіла перше місце у турнірній таблиці, команда U-15 – друге. На третьому завершили турнір юні футболісти КДЮСШ "Суми".

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