У двох ліцеях та одній гімназії Вигодської громади, що на Івано-Франківщині, запроваджують роздільне сміттєзбирання. Для цього селищна рада закупила 21 пластиковий контейнер та 20 компостерів. 30 тис. грн на їхнє придбання спрямувала обласна рада.

Про це в етері Українського радіо Карпати розповіла депутатка облради Євгенія Бардяк.

"У Вигодській громаді є молоді люди, які готові налагоджувати сортування сміття і належну його утилізацію", — каже Євгенія Бардяк.

Посприяти громаді її надихнув досвід Вигодського ліцею, де сміття сортують з 2019 року.

Зі слів учительки навчального закладу Марти Дудини, що запроваджує роздільне сміттєзбирання у школах, придбаних баків вистачить для трьох великих шкіл, де встановлять як мінімум по два пункти для сортування.

"У 2019 році ми вирішили сортувати сміття і сконтактували з громадською організацією "Чисте довкілля", яка безоплатно виділила нам картонні баки. Ми провели навчання з учнями 5-11 класів і встановили два пункти для сортування", — розповідає Марта Дудина.

Спочатку в ліцеї сортували папір, пластик і тетрапак. Тепер ще додалися метал (в основному жерстяні банки), органіка, небезпечні відходи (батарейки, термометри, лампочки), прозорі целофанові пакети й соломинки від тетрапаку. Усього школярі й вчителі роздільно збирають сім видів відходів.

"Учням було дуже цікаво й напочатку, і зараз, — каже вчителька Вигодського ліцею Ольга Хомин. — Вони ставляться до сортування відповідально: баки заповнюються дуже швидко".

З її слів, це вдалося завдяки постійній роботі з ліцеїстами: тренінги, мотивувальні відеоролики та зйомка власних відеоробіт, екологічні акції. Також учні бачать, що за відсортовану вторсировину платять гроші. У навчального закладу купують всі роздільно зібрані відходи.

Щоб учні могли здавати на утилізацію й перероблення більше сміття, до ініціативи доєднуються й приватні підприємці, приносячи вже посортовані відходи.

"Ці гроші ми використовуємо для поліпшення зон сортування сміття. Закупили банери, які розповідають про екологічну ситуацію в Україні та правила сортування сміття. Також власноруч виготовили дерев’яні баки для сортування сировини", — каже Ольга Хомин.

Тепер до ініціативи сортування відходів приєднаються Шевченківський і Старомізунський ліцеї, а також — Кропивницька гімназія. Попередньо Марта Дудина й Ольга Хомин проведуть навчання для вчителів, які організовуватимуть цей процес у своїх закладах. Після того вставлять контейнери та компостери. Це відбуватиметься, коли школи повернуться до очного навчання.

Євгенія Бардяк пояснює, чому дітей змалку важливо привчати до сортування сміття.

"Мені кажуть, що папір сортувати не потрібно, бо він перегниє, розкладеться і не принесе шкоди довкіллю, але це — неправильна думка з багатьох причин. По-перше, папір на загальному смітнику створює додаткову масу відходів, а потім продукує метан. По-друге, перероблення паперу сприятиме збереженню дерев і поліпшуватиме стан довкілля", — пояснює депутатка.

Євгенія Бардяк звернулася з ініціативою до управління екології Івано-Франківської облдержадміністрації про організацію екологічної освіти в опорних школах Прикарпаття. Цільовою аудиторією мають стати педагоги, які надалі передаватимуть знання учням.

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