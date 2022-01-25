Харків'яни почнуть змагатися на зимовій Олімпіаді 6 лютого

Лижник Руслан Перехода першим з харків'ян виступатиме на зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Виступ Переходи заплановано на 6 лютого, сказав в етері "Українського радіо Харків" начальник обласного Управління справ молоді та спорту Костянтин Ананченко.

"Лижні перегони на 15 км у чоловіків плануються 6 лютого. Це буде виступ Руслана Переходи", — сказав Ананченко.

13 лютого планується виступ у шорт-треку Уляни Дубрової.

19 лютого виступатимуть фігуристи Олександра Назарова та Максим Нікітін.

XXIV зимові Олімпійські ігри в Пекіні відбуватимуться з 4 по 20 лютого. Серед трьох тисяч атлетів з усього світу розіграють 109 комплектів нагород у 15 видах програми.

Авторки: Олександра Нетецька, Марія Солодовнік

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