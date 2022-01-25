Харків'яни почнуть змагатися на зимовій Олімпіаді 6 лютого

Лижник Руслан Перехода першим з харків'ян виступатиме на зимових Олімпійських іграх у Пекіні.
Виступ Переходи заплановано на 6 лютого, сказав в етері "Українського радіо Харків" начальник обласного Управління справ молоді та спорту Костянтин Ананченко.
"Лижні перегони на 15 км у чоловіків плануються 6 лютого. Це буде виступ Руслана Переходи", — сказав Ананченко.
13 лютого планується виступ у шорт-треку Уляни Дубрової.
19 лютого виступатимуть фігуристи Олександра Назарова та Максим Нікітін.
XXIV зимові Олімпійські ігри в Пекіні відбуватимуться з 4 по 20 лютого. Серед трьох тисяч атлетів з усього світу розіграють 109 комплектів нагород у 15 видах програми.
Авторки: Олександра Нетецька, Марія Солодовнік
Що відомо
- 45 спортсменів представлять Україну на зимових Олімпійських іграх у Пекіні в 12 спортивних дисциплінах: біатлоні, бобслеї, гірськолижному спорті, лижному двоборстві, лижних гонках, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках на лижах з трампліна, фігурному катанні, фристайлі та шорт-треку. Це на 12 атлетів більше, ніж на попередніх зимових Олімпійських іграх в Пхьончхані-2018.
- На зимові Олімпійські ігри до Пекіна у складі української команди поїдуть четверо харків'ян: лижник Руслан Перехода, пара фігуристів Олександра Назарова та Максим Нікітін і спортсменка Уляна Дуброва, яка представлятиме Україну в шорт-треку.
- Як Уляна Дуброва готувалася до своєї першої Олімпіади — репортаж.
- Вперше до програми Ігор-2022 увійшли сім нових дисциплін: монобоб у жінок, змішана естафета у шорт-треку, змішані командні змагання зі стрибків на лижах з трампліна, змішані командні змагання з акробатичного фристайлу, жіночий та чоловічий біг-ейр вільним стилем, змішані командні змагання зі сноуборд-кросу.
- Загалом за роки незалежності українці на зимових Іграх здобули вісім нагород: три золоті, одну срібну та чотири бронзові медалі.