Упродовж 30-31 січня в Україні синоптики прогнозують хуртовини та ожеледицю, що може призвести до порушення руху транспорту на дорогах. Через погіршення погодних умов знеструмлено понад 60 населених пунктів.

Про це повідомляє пресцентр ДСНС України із посиланням на Укргідрометцентр.

Так, за прогнозом синоптиків, в останні дні січня на дорогах країни очікується ожеледиця, у західних областях пориви вітру місцями досягатимуть 25 м/с, у Карпатах — 25-30 м/с та хуртовини.

30 січня в Карпатах, вночі у західних та Житомирській областях синоптики прогнозують значний сніг (I рівень небезпечності жовтий). У Києві та області 30-31 січня пориви вітру досягатимуть 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця (I рівень небезпечності жовтий).

"Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", — попередили в ДСНС.

За даними відомства, внаслідок погіршення погодних умов станом на ранок 30 січня без електроенергії залишились 63 населених пунктів у наступних областях:

Житомирська — 53,

Хмельницька — 7,

Закарпатська — 3.

До відновлення електропостачання залучили бригади обленерго.

Що відомо

За даними Укргідрометцентру, поблизу Ісландії утворився новий циклон, який рухатиметься Європою впродовж 28-29 січня та поширить свій вплив на територію України. Це призведе до погіршення погодних умов, зокрема викличе поривчастий вітер та снігопади на заході та півночі країни. Також знизиться нічна температура повітря.

За даними Sinoptik.ua, в останні січневі вихідні в Україні очікуються невеликі морози та мокрий сніг, а стовпчики термометрів коливатимуться у межах 0...-7 °C.

У Києві метеорологічна зима прийшла на 3 тижні пізніше за кліматичну норму. Про це повідомили кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

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