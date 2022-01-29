В останні січневі вихідні в Україні очікуються невеликі морози та мокрий сніг, а стовпчики термометрів коливатимуться у межах 0...-7 °C.

За даними Sinoptik.ua, вдень 29 січня на більшій частині території України встановиться температура близько 0 °C. Лише у Миколаївській та Одеській областях термометри покажуть до +3…+5 °C. У південних, центральних та західних регіонах удень буде хмарно, але без опадів. На півночі та сході України весь день із перервами йтиме дрібний дощ зі снігом. Уночі мокрий сніг очікується в усіх регіонах України, температура повітря становитиме близько 0 °C.

Удень 30 січня синоптики прогнозують сніжну погоду в усіх регіонах України. На заході, в центрі та на півночі дрібний сніг розпочнеться вранці та з перервами йтиме до пізнього вечора. У східних та південних областях сніжитиме час від часу, а інтенсивність опадів буде слабшою, ніж на решті території країни. Вдень температура повітря коливатиметься в межах -1…-2 °C, але через високу вологість відчуватиметься холодніше. Вночі прийдуть слабкі та помірні морози. За даними синоптиків, у Харківській та Сумській областях стовпчики термометрів опустяться до -7 °C, у решті регіонів — до -5 °C. Погода на вихідні буде майже безвітряною (не більше 5 м/с), можливе посилення вітру до 6–7 м/с.

Закінчиться січень слабкими та помірними морозами практично в усіх регіонах, крім південних, а також дрібним снігом та дощем зі снігом. У західних та східних областях 31 січня середня температура становитиме -1...-3 °C, у північних та центральних — -2…-4 °C, в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях — до +2 °C.

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