29 січня прикарпатські водолази у Дністрі поблизу села Золота Липа Тлумацької територіальної громади знайшли тіло рибалки. Чоловік пішов рибалити 28 січня, але додому так і не повернувся.

Про це Суспільному повідомили в управлінні з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.

"28 січня о 17:50 тлумацькі рятувальники отримали повідомлення про те, що під час риболовлі на ріці Золота Липа зник та не повернувся додому місцевий житель 1947 року народження", — розповідають в управлінні.

Того ж дня його розшукували поліцейські, проте не знайшли.

29 січня до пошукових робіт залучили сімох водолазів Держслужби з надзвичайних ситуацій в області. Об 11:05 вони підняли з ріки Дністер тіло чоловіка та передали працівникам поліції. Причина смерті встановлюється.

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