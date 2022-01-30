29 січня прикарпатські водолази у Дністрі поблизу села Золота Липа Тлумацької територіальної громади знайшли тіло рибалки. Чоловік пішов рибалити 28 січня, але додому так і не повернувся.
Про це Суспільному повідомили в управлінні з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.
"28 січня о 17:50 тлумацькі рятувальники отримали повідомлення про те, що під час риболовлі на ріці Золота Липа зник та не повернувся додому місцевий житель 1947 року народження", — розповідають в управлінні.
Того ж дня його розшукували поліцейські, проте не знайшли.
29 січня до пошукових робіт залучили сімох водолазів Держслужби з надзвичайних ситуацій в області. Об 11:05 вони підняли з ріки Дністер тіло чоловіка та передали працівникам поліції. Причина смерті встановлюється.
Читайте також
- В Івано-Франківську знайшли тіло чоловіка, який потонув два місяці тому
Читайте нас у Telegram: головні новини Івано-Франківщини
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!