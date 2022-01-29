У Києві влаштували пам'ятну ходу до річниці бою під Крутами

У Києві 29 січня провели пам'ятні заходи з нагоди 104-ї річниці бою під Крутами. Зокрема, представники різних громадських і патріотичних організацій пройшли ходою до Аскольдової могили та поклали квіти до пам’ятного хреста Героям Крут.

Як повідомляє кореспондент Суспільного, також біля Аскольдової могили пролунав Державний гімн України, а воїни роти почесної варти відсалютували з особистої зброї та пройшли урочистим маршем біля пам’ятного хреста.

Офіс президента

Офіс президента

Своєю чергою священники відслужили панахиду за студентами, які загинули в бою. У церемонії взяли участь президент Володимир Зеленський, керівництво Офісу президента, Міністерства оборони, ЗСУ і курсанти вищих військових навчальних закладів.

Офіс президента

Довідка: Бій під Крутами відбувся 29 січня 1918 року біля однойменної залізничної станції між Бахмачем і Ніжином. Більшовицькі сили в районі Крут становили близько 6 тисяч солдатів та балтійських матросів, а безпосередню участь у бою взяли до 3 тисяч осіб. Їм протистояли близько тисячі представників українських сил, які складалися зі старшин і курсантів 1-ї Київської військової школи ім. Б. Хмельницького, 115-130 студентів першої сотні Студентського куреня та добровольців з Вільного козацтва ("Курінь смерті").

Бій під Крутами закінчився організованим відступом українських частин на потязі. Втрати українців, за різними оцінками, становили від 80 до 100 загиблих. Більшовицькі війська втратили понад 300 людей. Разом з тим українцям вдалося стримати наступ більшовиків на чотири дні, що дало змогу укласти Берестейський мирний договір.

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