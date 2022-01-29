У львівську лікарню медичним гелікоптером доставили 4-річну дитину із судомами

У суботу, 29 січня, медичним гелікопетром до Львова доставили 4-річну дитину. У неї були судоми. Про це у коментарі Суспільному розповіла речниця Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги Тетяна Андрєєва.

Дитину доставили з Мостиськ, що за 70 кілометрів від Львова. Це дівчинка. Її спершу госпіталізували до лікарні у Мостиськах. Тамтешні медики ініціювали переправлення дівчинки до Львова. Дитину з судомним синдромом передали медикам дитячої лікарні на Орлика.

Також 29 січня медичний гелікоптер здійснив політ у Борислав, що за 90 кілометрів від Львова. Звідти транспортували 74-річного чоловіка з гострим мозковим інсультом.

Як повідомила речниця Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги Тетяна Андрєєва, станом на 15:45 також відомо про третій виліт у місто Броди на території Львівщини. Наразі інформації про пацієнта, якому потрібна евакуація, немає.

Від початку 2022 року медичний гелікоптер виконав 14 польотів. З них 12 — для транспортування хворих. Ще два — для транспортування донорських органів з Вінниці та Рівного.

Що відомо

Пілотний проєкт із аеромедичної евакуації на Львівщині стартував у квітні 2021 року. Тоді транспортували людей гелікоптером надзвичайників. У червні гвинтокрил забрали на планове технічне обслуговування. Відтоді польоти припинилися.

1 жовтня евакуацію відновили — гелікоптер надала поліція.

До кінця 2022 року на проєкт виділили близько 15 мільйонів гривень. Його фінансує поліція спільно із Міністерством охорони здоров’я. Про це розповів керівник екстреної медичної допомоги Львівщини Андрій Васько.

Проєкт із аеромедичної евакуації охоплює 7 західних областей: Львівську, Закарпатську, Волинську, Івано-Франківську, Рівненську, Чернівецьку та Тернопільську. Спеціальні медичні бригади та екіпажі вилітатимуть на виклики у екстрених випадках.

Пріоритет у допомозі надають хворим із гострою затримкою кровообігу, розладами серцево-судинної системи та порушеннями мозкового кровообігу. А також людям з опіками понад 20% площі поверхні тіла, травмами хребта, пораненнями шиї, грудної клітки, черевної порожнини, переломами двох та більше кісток, черепно-мозковими травмами чи загальною гіпотермією.

Читайте нас у Instagram: головні новини регіону