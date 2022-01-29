У львівську лікарню медичним гелікоптером доставили 4-річну дитину із судомами

У суботу, 29 січня, медичним гелікопетром до Львова доставили 4-річну дитину. У неї були судоми. Про це у коментарі Суспільному розповіла речниця Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги Тетяна Андрєєва.
Дитину доставили з Мостиськ, що за 70 кілометрів від Львова. Це дівчинка. Її спершу госпіталізували до лікарні у Мостиськах. Тамтешні медики ініціювали переправлення дівчинки до Львова. Дитину з судомним синдромом передали медикам дитячої лікарні на Орлика.
Також 29 січня медичний гелікоптер здійснив політ у Борислав, що за 90 кілометрів від Львова. Звідти транспортували 74-річного чоловіка з гострим мозковим інсультом.
Як повідомила речниця Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги Тетяна Андрєєва, станом на 15:45 також відомо про третій виліт у місто Броди на території Львівщини. Наразі інформації про пацієнта, якому потрібна евакуація, немає.
Від початку 2022 року медичний гелікоптер виконав 14 польотів. З них 12 — для транспортування хворих. Ще два — для транспортування донорських органів з Вінниці та Рівного.
Що відомо
- Пілотний проєкт із аеромедичної евакуації на Львівщині стартував у квітні 2021 року. Тоді транспортували людей гелікоптером надзвичайників. У червні гвинтокрил забрали на планове технічне обслуговування. Відтоді польоти припинилися.
- 1 жовтня евакуацію відновили — гелікоптер надала поліція.
- До кінця 2022 року на проєкт виділили близько 15 мільйонів гривень. Його фінансує поліція спільно із Міністерством охорони здоров’я. Про це розповів керівник екстреної медичної допомоги Львівщини Андрій Васько.
- Проєкт із аеромедичної евакуації охоплює 7 західних областей: Львівську, Закарпатську, Волинську, Івано-Франківську, Рівненську, Чернівецьку та Тернопільську. Спеціальні медичні бригади та екіпажі вилітатимуть на виклики у екстрених випадках.
- Пріоритет у допомозі надають хворим із гострою затримкою кровообігу, розладами серцево-судинної системи та порушеннями мозкового кровообігу. А також людям з опіками понад 20% площі поверхні тіла, травмами хребта, пораненнями шиї, грудної клітки, черевної порожнини, переломами двох та більше кісток, черепно-мозковими травмами чи загальною гіпотермією.
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