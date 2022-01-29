Херсонка відкрила школу малювання, яку відвідують діти від 3-4 років

Вісім років херсонка Ольга Крючковська ходила в походи та підкорювала вершини. Всі ці враження, отримані в юному віці, художниця трансформує і переносить на полотна. П'ять років тому Ольга стала ще й педагогинею, а потім відкрила Школу малювання "Пташка" для малечі.

Роботи художниці брали участь у 58-ому Венеціанському бієнале "Падаюча тінь "Мрії" на сади Джардіні", місцевих фестивалях і виставках сучасного мистецтва. Два роки тому Ольга разом з мамою, викладачкою живопису, відкрила Школу малювання.

"Я отримую велике задоволення від того, що я малюю, від того, що в мене виходить. А діти – вони дуже талановиті. І вони приходять зі своїми фантазіями, я їм допомагаю це зробити. Допомагаю не боятися зробити щось невірне. Тому що у творчості, ну, не може бути невірно, якщо ти виражаєш свої думки. Кожен день я отримую багато подарунків і це малюнки, що роблять діти", - розповідає Ольга.

За словами майстрині, Трансавангард - напрям, в якому вона працює, для неї відтворення пережитих емоцій і спогадів.

"Я не біжу від реальності. Так, створюється своя реальність, але вся вона черпається з навколишнього світу. І, якщо подивитися на мої полотна, хоч вони такі – космічні, у кожного з них присутні такі елементи, що ми бачимо навколо. Ті ж самі корали, дерева. Багато дерев, багато гір. І – зорі", - каже Ольга Крючковська.

Суспільне Херсон

За словами Ольги, нині проводить курси і для дорослих, що прагнуть навчитися малювати.

Суспільне Херсон

Суспільне Херсон

Суспільне Херсон

Олена Ліщенко

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