З сукні в горошок у штанний костюм. Подружка Мікі Мауса змінить образ

Подружка відомого мультперсонажа Мікі Мауса Мінні Маус змінить традиційну червону сукню у горошок на синій штанний костюм, але залишить бант на голові.

Про це повідомляє ВВС.

Як зазначається, новий образ розробила дизайнерка Стелла Маккартні до 30-річчя паризького Діснейленду та Місяця жіночої історії. За її словами, костюм складається зі штанів та смокінгу з бантами.

"Міні завжди займала особливе місце в моєму серці". Ми поділяємо ті ж самі цінності. І що мені подобається в Мінні, так це те, що вона уособлює щастя, самовираження, справжність. Плюс у неї чудовий стиль", — прокоментувала дизайнерка співпрацю з Disney.

Вона сподівається, що новий образ зробить Мінні Маус "символом прогресу та розширення можливостей для нового покоління". Крім того, планується випустити обмеженим тиражем будуть футболки із зображенням Мінні та написом "Divine Feminine" ("Божественна жіночність").

У 2019 році Мінні Маус вже одягала костюм, ставши маскотом круїзної лінії Disney Cruise Line. Присутність жінки-миші в костюмі капітана на круїзних кораблях мало надихати дівчат будувати кар’єру в судноплавстві.

Довідка: Мінні Маус створив американський художник-мультиплікатор Волт Дісней у 1928 році, тоді, коли й відомого мультперсонажа Мікі Мауса. На стиль жінки-миші вплинув образ емансипованих дівчат 1920-х. Мінні була одягнена в коротку сукню, що відкриває панталони, туфлі та капелюшок, який пізніше замінили на бант.

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