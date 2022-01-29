Киян попереджають про шквальний вітер

Українські рятувальники попереджають, що вранці та вдень 29 січня у Києві очікуються сильні пориви вітру до 15-18 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий).

Про це повідомляє пресцентр ДСНС у Facebook.

"У Києві найближчої години з утриманням вранці та вдень 29 січня пориви вітру 15-18 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий)", — йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим рятувальники закликають громадян триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев та конструкцій будівель, що можуть зірватися.

Водночас Укргідрометцентр повідомляє, що на погоду в Україні 29 січня ще впливатиме циклон MARIE, який принесе невеликі опади та поривчастий вітер, але вдень цей процес послабиться і опади поступово припиняться. Втім, за даними синоптиків, поблизу Ісландії вже утворився новий циклон, який рухатиметься Європою впродовж 28-29 січня та поширить свій вплив на територію України. Це призведе до погіршення погодних умов, зокрема викличе поривчастий вітер та снігопади на заході та півночі країни. Також знизиться нічна температура повітря.

Що відомо

За даними Sinoptik.ua, в останні січневі вихідні в Україні очікуються невеликі морози та мокрий сніг, а стовпчики термометрів коливатимуться у межах 0...-7 °C.

У Києві метеорологічна зима прийшла на 3 тижні пізніше за кліматичну норму. Про це повідомили кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу