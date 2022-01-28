Суми стали першим містом, де провели навчання за програмою "Стійка Україна". Вперше в Україні естонські фахівці приїхали навчати об’єднуватися владу, військових та громадянське суспільство перед різними загрозами.

Насамперед приїхали навчити, як протистояти можливій російській військовій агресії. Учасникам навчань ставили завдання діяти командою в умовах екологічних катастроф, заворушень та диверсій.

Дводенні тренінги організували на базі Конгрес-центру Сумського держуніверситету. Координатор програми "Стійка Україна" Ілля Мірошкін розповів, що вони об’єднали представників Сумської обласної державної адміністрації, силового блоку, представників Територіальної оборони і лідерів суспільної думки та медіа. "Цій групі ми дали певний симуляційний сценарій за яким вони в своїх групах мали працювати. Головне завдання – дати можливість посилити ці горизонтальні зв’язки. Працюючи в групах, отримуючи завдання, люди краще між собою знайомилися і вчилися працювати командою", - розповів Ілля Мірошкін.

Надзвичайний та Повноважний посол Естонії в Україні КаІмо КуУск розповів – для втілення програми обрали саме Сумщину, тому що область має довгий кордон з Росією. "Мета цих тренінгів була саме навчити різні гілки влади, інституції, медіа співпрацювати разом. Якщо ви розумієте один одного, ви краще можете співпрацювати”, - зазначив посол.

Перед тим, як проводити тренінги, естонські фахівці у Сумському державному університеті замовили соціологічне дослідження настроїв сумчан стосовно можливої військової агресії і до самої Росії. Опитали 400 респондентів, віком від 18 років і старше. Статистична похибка – до трьох відсотків. За словами директора естонсько-української програми "Стійка Україна" Дмитра Теперіка, згідно дослідження кожен п’ятий житель міста – 20%, готові захищати свої рідних, близьких, будинок, сім’ю і брати участь в оборонних діях за будь-якої агресії з боку Російської Федерації. 65% опитаних сумчан говорять про негативне ставлення до Росії, 55% покладають усю вину за агресію на північного сусіда. Це одні з найвищих показників по Україні, враховуючи географічне розташування Сум.

За словами національного координатора програми “Стійка Україна” Іллі Мірошкіна, окрім Сум подібні тренінги плануються ще у семи українських містах - Дніпрі, Маріуполі, Запоріжжі, Миколаєві, Херсоні, Одесі та Харкові. Організатор проєкту - Міжнародний центр оборони та безпеки з Естонії. Проект реалізовується за фінансової підтримки Державного департаменту США.

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