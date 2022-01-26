У Запоріжжі виставили на продаж приміщення колишньої водонапірної вежі, що є об'єктом культурної спадщини Запорізької області. Пропонована вартість об'єкту складає 100 тисяч доларів.

Про це стало відомо з оголошення, розміщеного 25 січня сайті агенції для продажу нерухомості.

Історія

Водонапірна вежа була збудована на початку 20 століття (точна дата невідома) під час створення Другої Катеринославської залізниці. Вежу звели за 500 метрів від залізничної станції й вона обслуговувала об’єкти залізниці.

Перші згадки про цю вежу збереглися у звіті про роботу школи-хутора для глухонімих у 1904 році (завдяки башті її забезпечували водою). Після Другої світової вежу припинили використовувати за призначенням. Упродовж тривалого часу вона простоювала і залишалася у занедбаному стані.

Сучасність

У 2018 році до історичної будівлі була прикута не аби яка увага громадськості через чутки про те, що її збираються зносити. Земельну ділянку із вежею передали у приватну власність. Її загородили парканом і почалося будівництво торгового комплексу.

Фото з сайту zaporizhzhia.city Водонапірна вежа до реконструкції

Запорізькі активісти забили на сполох і звернулися до обласного центру охорони культурної спадщини, щоб присвоїти вежі статус пам'ятки. Башту занесли до переліку щойно виявлених об'єктів культурної спадщини. Забудовник (ТОВ "Січ-Інвестбуд") заявляючи, що зносити вежу не було в планах, розчистив її та відновив охайний зовнішній вигляд.

Перспективи

У 2020 році навколо вежі побудували торговельний комплекс, а у самій башті нічого так і не облаштували. Наразі ж об'єкт виставлено на продаж. Як повідомив Суспільному агент з продажу Дмитро Розумович, окрім продажу власник (юридична особа) розглядає також можливість здавати башту в оренду.

"Ми розглядаємо під кав'ярню, пекарню або торгову функцію. Тобто це ті функції, які будуть затребувані у даному місці", — зазначив агент.

В оголошенні зазначено, що "є можливість збільшення корисної площі за рахунок зміни поверховості об'єкта шляхом реконструкції". За словами Дмитра Розумовича, зміни можуть бути зроблені лише всередині вежі:

"Там можна додати площу шляхом збільшення поверховості об'єкта. Лише всередині, згідно з проєктом. Фасадну групу ніхто не збирається чіпати. Будь-які зміни будуть проводитися всередині", — сказав він.

Фото з платформи для продажу нерухомості

Статус об'єкту культурної спадщини захищає вежу від знесення та несанкціонованих будівельних робіт, наголосив директор Запорізького обласного центру охорони культурної спадщини Артур Середін:

"Роботи мають бути погоджені з органами охорони культурної спадщини, це по-перше. А по-друге, будь-які роботи, які можуть призвести до пошкодження цього об'єкту, вони недопустимі. Збільшення корисної площі не має спотворювати її зовнішній вигляд і основні архітектурні елементи", — розповів він.

Артур Середін також додав, що вежа претендує на внесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, як пам'ятка архітектури місцевого значення. Якщо Міністерство культури надасть цей статус, то до будівельних робіт будуть застосовані більш суворі вимоги — необхідно буде розроблення науково-проєктної документації на реставрацію.

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