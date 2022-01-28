Рада суддів оголосила новий конкурс на посаду судді Конституційного суду

Рада суддів України повідомила про початок нового конкурсу на посаду суддів Конституційного суду України.
Про це повідомляє пресслужба РСУ.
"Рішенням Ради суддів України оголошено про початок конкурсу для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України та початок прийняття заяв (з доданими до них документами) осіб, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного суду України", — йдеться у повідомленні.
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Заяви прийматимуться із 29 січня 2022 року по 28 лютого 2022 року включно. Документи, подані до Ради суддів після 28 лютого 2022 року, не розглядатимуться.
На XVIII з’їзді суддів України, який відбувся 9-11 березня 2021 року розглядалося питання про обрання судді Конституційного суду. Однак тоді жодна з кандидатур не здобула необхідної кількості голосів.
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