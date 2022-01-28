Сотні камер: як у Рівненській громаді хочуть зробити "Безпечне місто"

У Рівному почали оновлювати систему відеоспостереження. У грудні 2021-го в місті встановили майже сімдесят нових камер, до кінця цього року мають змонтувати ще стільки ж. Загалом у громаді їх має бути 450. Наглядатиме за безпекою спеціально створений підрозділ при муніципальній варті. Поки що фахівців до нього ще набирають, а камери – тестують.

Відеокамери у Квасилові працюють автономно від Рівного. Їх встановили до того, як населений пункт увійшов до громади.

Фото: Суспільне Рівне

Староста Квасилова Віта Кисільова пояснила, що загалом встановили п'ять камер, але після консультацій з правоохоронцями їх кількість хочуть потроїти.

Фото: Суспільне Рівне

Головне завдання – інтегрувати їх до загальної системи, аби за безпекою стежили рівненські правоохоронці.

"Це буде єдина система, будуть встановлені додаткові відеокамери спостереження на території школи, дошкільного навчального закладу. І на території селища, особливо в'їзні-виїзні шляхи. Коли люди розуміють, що за ними спостерігають, вони себе зобов'язують і дисциплінують, дотримуються законодавства", – зазначила Віта Кисільова.

Своїми планами Віта Кисільова поділилася на спеціально скликаній нараді, яка відбулась у мерії Рівного 28 січня.

Фото: Суспільне Рівне

Правоохоронці, чиновники та IT-фахівці радяться, як розвивати в громаді систему "Безпечне місто". Зі слів керівника департаменту муніципальної варти Андрія Пасічника, в рамках оновлення системи планують встановити 450 камер.

"Запустили тендер на виготовлення проєктно-кошторисної документації, виготовили її. Фірмою-переможцем стала ТОВ "Інженіринг-Аналітика". В нас є робочий проєкт на чотири черги будівництва", – розповів Андрій Пасічник.

В рамках першої черги на основних в'їздах та перехрестях встановили перші 66 камер. Зараз тестують спостережні прилади, встановлені біля Покровського собору у Рівному.

Після повідомлень про мінування рівненських шкіл виконавців питають, чи можна покращити спостереження за ними. Мовляв, цим на сесії цікавилися депутати Рівнеради.

"Перша черга: ми запускаємо правоохоронні структури, наступні – це всі існуючі камери, які можуть надати підприємці, тобто, які вже встановлені. Далі – школи, садочки, інфраструктура, транспорт і все інше. Якщо пан депутат бажає проявити ініціативу, з ним можна зустрітися і подивитися, можливо, цю черговість якось змінити, – пояснив представник фірми-виконавця Андрій Боришкевич.

Фото: Суспільне Рівне

Також фахівці обговорили, як до нової системи додати стару мережу відеокамер. Більшість із сотні встановлених раніше приладів досі працює. Частково вони дублюють нові камери. Присутні налаштовані з'ясувати, чи можна їх демонтувати й розмістити біля шкіл.

"Ключові завдання – взяти на баланс Квасилів, це частина нашої громади й там також безпека на високому рівні має бути. Остаточно вирішити інтеграції двох систем, – старої й нової. І остаточно розв'язати питання проєкту й обслуговування", – резюмував міський голова Олександр Третяк.

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