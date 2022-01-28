Служба безпеки повідомила, що викрила у Києві чоловіка, завербованого бойовиками так званої "ДНР", який збирав інформацію про військовослужбовців силових структур України.

Про це інформує пресслужба СБУ.

"СБУ викрила чергового агента РФ у столиці України. За даними слідства, його завербувало так зване "МДБ ДНР", яке контролюється російськими спецслужбами", — йдеться у повідомленні.

За словами правоохоронців, громадянин України потрапив у поле зору представників країни-агресора під час відвідування родичів на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донеччини.

"За завданням кураторів, агент збирав інформацію про військовослужбовців силових структур України, у тому числі СБУ. Серед іншого, їх цікавили контррозвідувальні заходи із протидії російським спецслужбам", — зазначили у Службі безпеки.

Чоловік мав передавати отримані відомості під час особистих зустрічей з кураторами на території ОРДЛО або через технічні канали зв’язку.

Співробітники затримали завербованого агента у Києві. Слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 та ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу. Максимальна санкція за обома статтями становить до п'ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство у справі триває.

Заходи із викриття агента бойовиків проводили співробітники підрозділу внутрішньої безпеки та слідчі СБУ за процесуального керівництва спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері.

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Що відомо

Суд у Сумах засудив до восьми років позбавлення волі жителя Одеси, який очолював так званий спецпідрозділ бойовиків "ДНР" і займався охороною російської техніки й "кураторів".

На Хмельниччині працівники Служби безпеки України заявили про затримання агента російських спецслужб під час фотографування ним колони військової техніки.

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