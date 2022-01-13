Суд у Сумах засудив до восьми років позбавлення волі жителя Одеси, який очолював так званий спецпідрозділ бойовиків "ДНР" і займався охороною російської техніки й "кураторів". Про це повідомляють Офіс генерального прокурора і Служба безпеки України.

Як встановило обвинувачення, чоловік у 2014 році вирушив із Одеси до Донецька, де доєднався до лав "ДНР". Там він спершу входив до складу спецпідрозділу бойовиків, потім став "керівником розвідки", а згодом — командиром ворожого угруповання зі "званням" лейтенанта і "медаллю ДНР" "За бойові заслуги".

У "ДНР" засуджений зокрема особисто супроводжував військову техніку й охороняв одного з керівників угруповання. На суді чоловік визнав, що близько двох із половиною років був у складі бойовиків, але заперечив участь у діяльності терористичної організації.

А проте, суд визнав чоловіка винним у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України і засудив до восьми років позбавлення волі. Рішення ще може бути оскаржене в апеляційному суді.

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Що відомо

Так званий "заступник міністра інформації ДНР" Володимир Пряхін, якого затримала СБУ у Києві у лютому 2021 року, 12 січня не з'явився на судове засідання. За інформацією його адвокатки Світлани Новицької, він поїхав на тимчасово окуповану територію.

Протягом 2014-2021 років військова контррозвідка СБУ встановила особи 1387 бойовиків "ЛНР" і "ДНР" і затримала 1096 із них, а також викрила і затримала 133 агентів іноземних спецслужб, припинила діяльність шести терористичних груп і ліквідувала 210 схронів зі зброєю.

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