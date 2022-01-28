Херсонські депутати проголосували за створення єдиного перинатального центру

Єдиний перинатальний центр створять у Херсоні. Таке рішення прийняли 28 січня на сесії депутати міської ради. Перед початком сесії до стін міської ради прийшли два десятки людей. Вони проти закриття двох пологових відділень.

Херсонка Надія Лебєдєва говорить, прийшла приєднатися до містян та висловити протест проти закриття двох пологових будинків у Херсоні.

"Особисто знала Зою Сергіївну Клименко, котра організовувала, якщо можна так сказати, пологовий будинок. Вона дуже багато праці вклала для того, щоб були ці корпуси, щоб пологовий будинок славився не лише в Херсоні, а й на всю Україну. Не можна закривати пологовий, в жодному разі", - каже жінка.

Пологові відділення переформатують, якщо Херсон отримає кошти на створення єдиного міського перинатального центру, розповів виконувач обов’язків заступника міського голови Роман Головня.

"Ми подали пакет документів на Мінрегіонбуд, на те, щоб отримати кошти для реконструкції акушерського відділення лікарні імені Лучанського під сучасний перинатальний центр. Логістика і сама архітектура будівлі пристосована для того, щоб перинатальний центр був саме в тій будівлі", - говорить Роман Головня.

За словами Романа Головні, це рішення є економічно обґрунтованим, адже будівлі пологових будинків напівпорожні через малу кількість пологів у міських лікарнях. Відтак тільки на комунальних послугах місто зекономить близько 3 мільйонів гривень.

"За 2021 рік у Херсоні в закладах комунальної власності було проведено 2862 пологів – це в трьох закладах. У 2017 році пологів було близько трьох із половиною тисяч. Сьогодні пакетом НСЗУ передбачене чітке фінансування на кожні пологи 10 з гаком тисяч гривень. Туди в перелік входить весь спектр надання медичних послуг, необхідних при пологах", - каже в. о. заступника Херсонського міського голови.

Роман Головня говорить не йдеться про ліквідацію акушерських відділень – а лише про створення перинатального центру.

"Якщо в нас буде перинатальний центр, ми зможемо кваліфіковані кадри згуртувати та прийняти на роботу в єдиний заклад. І в нас буде достатньо цих працівників, щоб створити неонатальний пакет, зробили реанімацію для дітей. У нас зараз з’явилася унікальна можливість потрапити в програму Велике відновлення – надзвичайна кредитна програма, щоб отримати це фінансування. Воно може сягнути близько 140 мільйонів гривень, і це для нас шанс, щоб отримати з держави таке фінансування і створити дійсно класний заклад", - говорить Роман Головня.

Завідувач пологового відділення лікарні імені Лучанського Сергій Качан говорить, що їх відділення підходить для створення центру. За його словами, воно входить до складу багатопрофільної лікарні та мають можливість отримати кваліфіковану допомогу всіх спеціалістів.

Головний лікар чинного в Херсоні перинатального центру імені Зої Клименко Юрій Остапчук говорить, створення нового центру заради отримання неонатального пакету послуг просто є недоцільним.

"Крім великої кількості обладнання, медичного персоналу – де лікарі-неонатологи, дитячі анестезіологи – їх, на жаль немає в Херсоні. Сьогодні дитячий анестезіолог є тільки в нас. За минулий рік ми отримали по роботі з Національною службою здоров’я понад 60 мільйонів гривень, сплатили майже 17 мільйонів податків. При цьому місто не доклало жодних зусиль, щоб забезпечити заклад необхідним. І комп’ютерізація, і придбання обладнання, і ремонти – все це фактично робиться дуже скромно силами самого закладу", - говорить головний лікар перинатального центру імені Зої Клименко.

Думки лікарів і херсонців з приводу переформатування пологових відділень у Херсоні різняться.

Читайте нас у Тelegram: Суспільне Херсон

Підписуйтесь на Суспільне Херсон у Viber