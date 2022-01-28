Австралія виділить 700 мільйонів доларів для порятунку Великого Бар’єрного рифу

Уряд Австралії пообіцяв виділити 700 мільйонів доларів на захист Великого Бар'єрного рифу від загрози зміни клімату.

Про це повідомляє CNN.

"Уряд Австралії пообіцяв виділити 1 мільярд австралійських доларів (700 мільйонів доларів США) на захист Великого Бар'єрного рифу за кілька місяців після того, як він ледве уникнув включення до списку "небезпеки" культурної агенції ООН через загрозу зміни клімату", — йдеться у повідомленні.

При цьому прем'єр-міністр країни Скотт Моррісон оприлюднив майже десятирічний пакет заходів щодо збереження рифу за кілька днів до 1 лютого — останнього терміну, встановленого ЮНЕСКО для подання звіту про стан безпеки рифу.

"Ми підтримуємо здоров'я рифу та економічне майбутнє туроператорів, постачальників послуг сфери гостинності та спільноти Квінсленду, що знаходяться у центрі економіки рифу", — сказав Моррісон.

Він додав, що фінансування передбачає впровадження нових технологій адаптації до змін клімату й інвестиції в програми якості води, а також захищатиме ключові види біорізноманіття рифу.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Що відомо

Найбільша екосистема коралових рифів у Великому Бар'єрному рифі в Австралії втратила понад половину своїх коралів з 1995 року через викликане зміною клімату потепління моря.

Корали у Великому бар'єрному рифі знебарвилися втретє за 5 років через підвищення температури води в морі впродовж зими.

Через підвищення кислотності води та температури води, усі коралові рифи Світового океану можуть зникнути до 2100 року.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу