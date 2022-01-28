У Полтаві хочуть реконструювати бібліотеку і створити Музей науки

Приблизно 1,5 мільйони гривень необхідно на створення проєкту реконструкції обласної бібліотеки у Полтаві. Ці гроші з обласного бюджету мають спрямувати на сесії облради, яка відбудеться в лютому. Про це розповів Суспільному речник обласної адміністрації Максим Ковальов. У будівлі установи хочуть створити Музей науки, сказав на пресконференції виконувач обов’язків голови ОДА Дмитро Лунін.

За його словами, нині готують проєкт цього простору. Коли саме він буде виконаний, не відомо. На трьох поверхах будівлі планують створити простір для відвідувачів, а на четвертому та п’ятому – зберігати фонди бібліотеки, сказав Дмитро Лунін.

"Туди закуплений, наприклад, планетарний сканер, який дозволяє швидко сканувати все, що є в бібліотеці. Ми хочемо весь фонд зробити оцифрованим, щоб люди змогли згодом доторкнутися до видань, яким по 400–500 років", – розповів т.в.о. голови Полтавської ОДА.

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