Німеччина вислала російського дипломата через підозру у шпигунстві

Федеральний уряд вислала російського дипломата з країни через підозру у шпигунства.

Як повідомляє німецьке видання Spiegel із посиланням на власні джерела, співробітника консульства в Мюнхені оголосили "небажаною особою". За даними видання чоловік був акредитований як дипломат, однак насправді виявився штатним співробітником російської служби зовнішньої розвідки.

Його викрили в рамках розслідування Федеральної прокуратури проти неназваного громадянина "N", який був науковим співробітником, затриманим влітку 2021 року за звинуваченням у передачі російській розвідці даних щодо технології європейської ракети-носія "Аріан". Чоловік розповів слідчим, що не знав, що має справу з російською розвідкою.

Натомість німецькі правоохоронці не могли затримали російського куратора затриманого науковця через його дипломатичний статус. Невдовзі після арешту чоловіка, росіянин був змушений залишив країну.

Як зазначає видання, деталі справи стали відомі тільки зараз.

Що відомо

Служба державної безпеки Латвії спільно зі Службою військової розвідки та безпеки затримали двох осіб, підозрюваних у "багаторічній співпраці з російською військовою розвідкою та наданні їй секретної інформації".

10 серпня 2021 року у німецькому місті Потсдам за підозрою у шпигунстві на користь Росії затримали співробітника посольства Великої Британії.

14 травня 2021 року у США засудили колишнього спецпризначенця за шпигунство для Росії.

17 квітня 2021 року МЗС Чехії заявило про висилку з країни 18 російських дипломатів, яких підозрюють у шпигунстві на користь спецслужб РФ. Приводом для цього стало те, що, спецслужби Чехії отримали докази причетності офіцерів російської Служби зовнішньої розвідки та Головного розвідувального управління до вибухів боєприпасів у селищі Врбетіце в жовтні та грудні 2014 року.

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