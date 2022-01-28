Перший заступник голови Київміськдержадміністрації Микола Поворозник 28 січня з’явився на допит до прокуратури у справі про земельну ділянку. Він послався на статтю 63 Конституції України та відмовився свідчити проти себе. Допит було зупинено.

Про це Суспільному розповіла речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець.

Максимець повідомила, що слідчі дії у справі тривають. Впродовж минулого року прокуратура надсилала запити до КМДА з проханням про надання необхідної для розслідування інформації. Проте, як каже Максимець, відповіді на запити не було. Тому прокуратура провела обшуки та допити співробітників КМДА внаслідок яких повідомила про підозру Миколі Поворознику.

Що відомо

25 січня було вручено підозру про скоєння злочину першому заступнику голови КМДА Микола Поворознику. Його підозрюють у підписанні незаконного розпорядження про відчуження земельної ділянки у апарата РНБО у 2019 році.

Мер Києва Віталій Кличко та Микола Поворозник вважають ці звинувачення політичними.

Раніше повідомлялося, що першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Миколу Поворозника підозрюють у вимаганні хабара у 125 тисяч доларів у підприємців за погодження містобудівних документів.

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