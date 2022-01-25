Першому заступнику голови Київської міської державної адміністрації Миколі Поворознику 25 січня вручили підозру у справі щодо позбавлення земельної ділянки апарату РНБО. Мер Києва Віталій Кличко зазначає, що це тиск на столичну владу.

Про це Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

​​"Першому заступнику голови КМДА Миколі Поворознику тількищо вручили підозру у справі щодо позбавлення земельної ділянки апарату РНБО", — ідеться повідомленні

Кличко зазначив, що столична влада облаштувала територію біля станції метро "Сирець" та побудувала там сквер, однак у РНБО бажають забудувати цю територію.

"У 2019 році міська влада припинила право постійного користування ділянкою на вулиці Щусєва біля станції метро "Сирець". Місто привело занедбану територію до ладу, вивезло сміття, здійснило благоустрій території. І облаштувала там сквер. Але РНБО не полишає намірів забудувати територію висотками і через правоохоронців продовжує тиснути на столичну владу", — заявив Кличко.

Як нагадує мер Києва, у 2009 році ділянка землі була передана апарату РНБО України в постійне користування для будівництва, експлуатації та обслуговування багатоквартирних житлових будинків із підземними паркінгами та об’єктами соціально-побутової інфраструктури.

"Однак у 2019 році було встановлено, що всі 10 років ділянка не використовувалась за призначенням, будівництво не було розпочато. Натомість, на земельній ділянці утворилося стихійне сміттєзвалище", — додав Кличко.

Що відомо

Раніше повідомлялося, що першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Миколу Поворозника підозрюють у вимаганні хабара у 125 тисяч доларів у підприємців за погодження містобудівних документів.

Кличко відсторонив його від виконання обов'язків на час розслідування.

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