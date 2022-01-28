Вакцинація від коронавірусу. На Вінниччині працюють 46 мобільних бригад

На території Вінницької області працюють мобільні бригади, які вакцинують громадян проти COVID-19. Таких в області — 46. Про це Суспільному розповіла заступниця директора обласного департаменту охорони здоров'я Тетяна Бондаренко.

Їх можна викликати, оформивши відповідну заявку.

В разі чого можна викликати мобільну бригаду

якщо через стан здоров’я особи не можуть самостійно пересуватись

в місця, де доступ до стаціонарних пунктів щеплень є ускладненим або неможливим

в громади, де рівень вакцинації літніх людей є дуже низьким

Залишити заявку на виїзд бригади можуть й організовані колективи з понад 100 осіб.

Щоб викликати мобільну бригаду необхідно зателефонувати до контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19 чи звернутись до сімейного лікаря.

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