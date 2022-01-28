Будинок у мушлях. Скадовчанка Тетяна Степанець прикрасила оселю. Про своє хобі розказала Суспільному.

Стіни будинку Тетяни Степанець повністю прикрашені мозаїкою з мушель. Перші спроби були 10 років тому. Згодом з’явилися нові ідеї, - говорить жінка.

Фото: Аліна Олефір/Суспільне.Херсон

"Утеплювали будинок, ось і з’явилася площа для творчості. Думали, що ж тут таке зробити цікаве. Онук взагалі сказав – бабуся, напиши - город. Город, це взагалі якось не так, ну ось і з’явилися пори року. Весна, літо, осінь і зима. Тобто теж трішки піддивилася в Інтернеті. Це все я за літо в цьому році зробила", - каже майстриня.

Фото: Аліна Олефір/Суспільне.Херсон

Тетяна вигадує сюжети для мозаїки, а збирати природні матеріали їй допомагають онуки. На березі моря можна знайти натхнення, - продовжує майстриня.

"Спочатку всі скептично дивилися. А потім – куди не поїдемо: «Бабусю, дивись які», – і мушлі збирають", - говорить Тетяна Степанець.

Фото: Аліна Олефір/Суспільне.Херсон

Матеріали для своїх настінних картин жінка збирає не тільки на узбережжі Скадовська, деякі мушлі їй надсилають поштою знайомі.

"Найголовніше знайти мушлі. Це все справжнє, не фарбоване. Це наші мушлі з острова. Ну і камінці, звичайно. Але камінців чомусь – чим далі, тим менше", - каже жінка.

Фото: Аліна Олефір/Суспільне.Херсон

Тетяна Степанець багато подорожує і таким чином поповнює свою колекцію мушель та камінців.

"Подорожуємо, була в Мігеї, знайшла камінець, ось там вийшла рибка, потім – рак, потім – краб і дельфін. Коли у нас волого, окремі мушлі можуть відпасти", - розказала майстриня.

Останнім часом відчуваються зміни в екології, тому деякі мушлі та камінці на узбережжі Чорного моря поступово зникають, - розказала Тетяна Степанець.

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