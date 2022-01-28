Будинок у мушлях. Скадовчанка Тетяна Степанець прикрасила оселю. Про своє хобі розказала Суспільному.
Стіни будинку Тетяни Степанець повністю прикрашені мозаїкою з мушель. Перші спроби були 10 років тому. Згодом з’явилися нові ідеї, - говорить жінка.
"Утеплювали будинок, ось і з’явилася площа для творчості. Думали, що ж тут таке зробити цікаве. Онук взагалі сказав – бабуся, напиши - город. Город, це взагалі якось не так, ну ось і з’явилися пори року. Весна, літо, осінь і зима. Тобто теж трішки піддивилася в Інтернеті. Це все я за літо в цьому році зробила", - каже майстриня.
Тетяна вигадує сюжети для мозаїки, а збирати природні матеріали їй допомагають онуки. На березі моря можна знайти натхнення, - продовжує майстриня.
"Спочатку всі скептично дивилися. А потім – куди не поїдемо: «Бабусю, дивись які», – і мушлі збирають", - говорить Тетяна Степанець.
Матеріали для своїх настінних картин жінка збирає не тільки на узбережжі Скадовська, деякі мушлі їй надсилають поштою знайомі.
"Найголовніше знайти мушлі. Це все справжнє, не фарбоване. Це наші мушлі з острова. Ну і камінці, звичайно. Але камінців чомусь – чим далі, тим менше", - каже жінка.
Тетяна Степанець багато подорожує і таким чином поповнює свою колекцію мушель та камінців.
"Подорожуємо, була в Мігеї, знайшла камінець, ось там вийшла рибка, потім – рак, потім – краб і дельфін. Коли у нас волого, окремі мушлі можуть відпасти", - розказала майстриня.
Останнім часом відчуваються зміни в екології, тому деякі мушлі та камінці на узбережжі Чорного моря поступово зникають, - розказала Тетяна Степанець.
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