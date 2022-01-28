Письменник Сергій Жадан став почесним доктором Каразінського університету

Харківський національний університет імені Каразіна надав звання почесного доктора письменнику Сергію Жадану.

Вчена рада університету прийняла рішення про присвоєння звання 24 січня, оголосили почесним доктором університету Жадана 28 січня під час церемонії святкування 217-ї річниці з відкриття вишу.

"Університет — це люди: люди, які вчать, і люди, які навчаються. Місія нашого університету — пізнання, навчання, просвітництво. Ми хочемо, щоб в університеті були люди, з яких можна брати приклад. Найвищою нагородою нашого університету є присвоєння звання "Почесний професор Каразінського університету". Сьогодні я маю честь надати цю відзнаку поету, письменнику, патріоту України Сергію Жадану", — сказала під час церемонії ректорка вишу Тетяна Кагановська.

Письменнику вручили диплом, відзнаку, статуетку "Через терни до зірок" та перепустку до університету.

"Для мене велика честь отримати цю відзнаку. Я закінчував педагогічний університет імені Сковороди, але в Каразінському я захищався. До сьогодні пам'ятаю певний острах та пієтет перед філологічною спільнотою Каразінського. Я думаю, що за цими почуттями стояла повага до авторитету, фаховості, знань та людей. Зараз змінюється природа освіти, вона перестає зводитися до п'яти років навчання, потребує включеності, швидкості, долученості. Це виклик і потенціал. Для мене це честь долучитися саме в цей час до каразінської родини", — сказав Сергій Жадан.

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