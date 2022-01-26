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Відтворення історії: у Харкові презентують фотопроєкт до річниці університету Каразіна
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Відтворення історії: у Харкові презентують фотопроєкт до річниці університету Каразіна

Юлія Давидова
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Відтворення історії: у Харкові презентують фотопроєкт до річниці університету Каразіна Музей історії ХНУ імені В. Н. Каразіна

До 217-річниці відкриття Каразінського університету викладачі та студенти підготували фотопроєкт "Обличчя університету", у якому спробували відтворити світлини з випускних альбомів межі ХІХ-XX століть.

Проєкт презентують 26 січня в музеї історії університету, повідомили у виші.

"Портрети та групові кадри, інтер’єри та будівлі будуть представлені у двох варіантах — сучасному та історичному, що дозволить сформувати унікальне та самобутнє уявлення про "обличчя університету", — розповіли в університеті про концепцію проєкту.

До його створення долучилися викладачі та студенти різних факультетів вишу, працівники музею природи, ботанічного саду, Художньої галереї імені Генріха Семирадського та "ЄрміловЦентру".

Відтворити світлини ХІХ–ХХ століття — фотопроєкт до річниці Каразінського вишуМузей історії ХНУ імені В. Н. Каразіна

Студенти та викладачі Каразінського університету відтворюють світлини XIX-XX століть

Крім фотовиставки, у музеї історії університету можна ознайомитися з тимчасовою експозицією з випускними альбомами вишу, яким понад 100 років, приладами з хімічних лабораторій, експонатами з колекції біологічного факультету та мінералогічного зібрання тощо.

"Також працюватиме фотозона, де кожен охочий зможе сфотографуватися в університетському ретро-інтер’єрі", — сказано у повідомленні.

Відкриття виставки — о 13:30 на 2-му поверсі головного корпусу університету. Експозиція буде відкритою протягом трьох місяців.

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