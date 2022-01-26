До 217-річниці відкриття Каразінського університету викладачі та студенти підготували фотопроєкт "Обличчя університету", у якому спробували відтворити світлини з випускних альбомів межі ХІХ-XX століть.

Проєкт презентують 26 січня в музеї історії університету, повідомили у виші.

"Портрети та групові кадри, інтер’єри та будівлі будуть представлені у двох варіантах — сучасному та історичному, що дозволить сформувати унікальне та самобутнє уявлення про "обличчя університету", — розповіли в університеті про концепцію проєкту.

До його створення долучилися викладачі та студенти різних факультетів вишу, працівники музею природи, ботанічного саду, Художньої галереї імені Генріха Семирадського та "ЄрміловЦентру".

Музей історії ХНУ імені В. Н. Каразіна Студенти та викладачі Каразінського університету відтворюють світлини XIX-XX століть

Крім фотовиставки, у музеї історії університету можна ознайомитися з тимчасовою експозицією з випускними альбомами вишу, яким понад 100 років, приладами з хімічних лабораторій, експонатами з колекції біологічного факультету та мінералогічного зібрання тощо.

"Також працюватиме фотозона, де кожен охочий зможе сфотографуватися в університетському ретро-інтер’єрі", — сказано у повідомленні.

Відкриття виставки — о 13:30 на 2-му поверсі головного корпусу університету. Експозиція буде відкритою протягом трьох місяців.

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