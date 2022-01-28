У Херсоні вшанували пам’ять загиблих під Крутами

28 січня у Херсоні вшанували пам’ять студентів Українського народного університету, Київського університету Святого Володимира, гімназистів старших класів, які загинули в бою за Україну під Крутами.

Про це йдеться на сайті Херсонської міської ради.

Фото: Херсонська міська рада

Заходи відбулися на Алеї Героїв Незалежної України.

Фото: Херсонська міська рада

Вшанувати пам’ять полеглих під Крутами прийшли представники обласної та міської влади, правоохоронці, громадські діячі та містяни. Вони помолилися за загиблих та поклали квіти до меморіалу Героїв Незалежної України.

Як йдеться у повідомленні, о 14:00 у будинку культури в Зеленівці проведуть годину пам’яті «Вони стояли за свободу…».

Що відомо

Бій під Крутами відбувся 29 січня 1918 року біля залізничної станції Крути за 130 кілометрів від Києва. У ньому взяли участь чотиритисячний підрозділ російської Червоної гвардії та півсотні українських курсантів.

Цей бій тривав близько шести годин, у ньому загинуло від 70 до 100 бійців з української сторони. Втрати більшовицьких військ тоді сягнули 300 людей.

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