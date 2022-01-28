Два центри громадської безпеки мають запрацювати цьогоріч у громадах Полтавщини

У двох громадах на Полтавщині цьогоріч мають запрацювати центри громадської безпеки. У них базуватимуться пожежники та правоохоронці. У Лохвицькій громаді центр облаштують на базі місцевої пожежної станції, а в Петрівсько-Роменській – будують нове приміщення. Це роблять, зокрема, для того, аби пришвидшити і поліпшити реагування на виклики, розповів Суспільному заступник керівника рятувальників Полтавщини Олег Горбенко.

Пожежна станція у селі Яхники Лохвицької громади у новому приміщенні працює два роки. Для рятувальників відбудували колишнє приміщення кафе, розповіла староста Наталія Сердюк.

"Ремонт у цьому приміщенні був два роки. Тому, що приміщення було в дуже аварійному стані. На ремонт пішло близько трьох мільйонів гривень. Пожежний автомобіль нам передали відповідно до обласної програми. Все решта ми закупляли за рахунок бюджету", – говорить староста Яхниківського старостату Лохвицької громади Наталія Сердюк.

фото: Суспільне Полтава Пожежна станція у селі Яхники

Обслуговують рятувальники села старостату, але виїжджають на виклики і в громаді. Нині працює більше десятка рятувальників.

"Наш автомобіль вміщає в собі 2 тонни 400 літрів води. Облаштований рукавами. Довжина їх може сягати до 100 метрів. Маємо із собою підручні засоби: лопати, лом, багор, вила. І ще облаштований піногасниками", – каже рятувальник Яхниківської місцевої пожежної охорони Євген Інжиєвський.

На утримання однієї місцевої пожежної станцій з бюджету Лохвицької громади витрачають майже два мільйона гривень, каже голова. Цю пожежну станцію планують перетворити на центр громадської безпеки, у якому працюватиме і правоохоронець.

"Якщо ми будемо розміщати тут поліцейського офіцера громади, то потрібно буде добудувати приміщення, щоб він мав гарні умови для своєї роботи", – повідомляє голова Лохвицької громади Віктор Радько.

фото: Суспільне Полтава Майбутній центр громадської безпеки

Майбутній центр громадської безпеки зводять і в Петрівсько-Роменській громаді. У ньому працюватимуть 14 рятувальників, поліцейський та диспетчерський пункт.

"Я думаю, це означає, що буде швидке реагування усіх підрозділів, і пожежних, і поліцейського. Вони будуть конструктивно працювати і на всякі випадки вони реагуватимуть разом і швидко", – говорить жителька села Петрівка-Роменська Валентина Лесь.

"Там, де існують центри безпеки, в першу чергу, це співпраця, це обмін інформацією, це швидкість реагування на ті чи інші події. Бо там, де відбувається пожежа, або інші якісь випадки, поліцейський також має реагувати в межах своєї компетенції", – каже начальник управління превентивної діяльності поліції Полтавщини Роман Ніколаєнко.

фото: Суспільне Полтава Проєкт будівлі центру безпеки

Центр безпеки у громаді планують збудувати на ділянці поруч із пожежною станцією. Проєкт будівлі розробили 2019-го. Вартість будівництва за проєктом – 7 мільйонів гривень, каже голова громади.

"Були придбані конструкції і в цьому році склали таке приміщення. Оце 4 мільйони (гривень – ред.). Нам з обласного бюджету надійшло 1 мільйон 600 тисяч (гривень – ред.). Це ж нові технології, стіни тут із захистом, із ізоляцією. Вона буде енергозберігаюча", – розповідає голова Петрівсько-Роменської громади Валентина Бугайова.

Нині у громадах на Полтавщині працює чотири десятки підрозділів місцевої пожежної охорони. Іще шість – це центри громадської безпеки, розповів перший заступник керівника рятувальників Полтавщини Олег Горбенко.

"Такі підрозділи можуть охвоплювати весь район. І ефективність та швидкість прибуття на пожежі дає свої результати. Тому що десь близько 30% пожеж гаситься такими підрозділами. Фінансування таких підрозділів відбувається за рахунок територіальних громад. Ми зі свого боку передаємо їм автомобілі пожежні та надаємо консультативну допомогу", – повіддомляє заступник керівника рятувальників Полтавщини Олег Горбенко.