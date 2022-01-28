У музеї особистих колекцій імені Олександра Блещунова представили виставку "Театрально-масковий режим". Там виставили 15 костюмів, масок та головних уборів різних народів світу. Все це — роботи студентів театрального коледжу, розповіла кореспондентка Суспільного, яка відвідала виставку.

Весь одяг, представлений на виставці, виготовлений вручну та оздоблений різнокольоровим камінням. Окрім карнавальних костюмів, тут можна побачити вбрання казкових персонажів та героїв літературних творів, розповіла директорка музею Світлана Остапова.

"Відбирали для того, аби була показана тема маскараду, карнавалу, тобто костюми фантазійні. Маски тут представлені дуже гарні, вони з венеціанського карнавалу. Також представлена і східна лінія", – розповіла директорка.

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

Також у музеї виставили 16-ий експонат. Його кожен з відвідувачів може доповнити самостійно.

"Задум такий, що будь-який витвір, створення різних театральних об’єктів – це в першу чергу ідея, пошуки, експерименти. І ось таку зону експериментів ми створили в цьому просторі. Тут можна пофантазувати на тему фантастичних масок, декорувати з пап’є-маше героя", – сказала художниця Марія Апрятова.

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

Виставка "Театрально-масковий режим" у музеї особистих колекцій ім. Блещунова триватиме до 8 лютого. Відвідати її можна щодня з 10:30 до 17:30, окрім середи.

"Мене дуже зацікавили ці карнавальні костюми тому, що я бачу, що вони зшиті власноруч. Мені дуже все подобається творче. Я вдома також займаюсь творчістю, дещо роблю, але це поки секрет. Карнавал — це бенкет, урочистість, краса, задум, все найпозитивніше, що можна сказати про ці костюми та карнавал", − поділилась враженнями відвідувачка виставки Наталя Варецька.

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

Читайте нас у Telegram: головні новини Одеси та області