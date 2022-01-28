У Румунії замерз термальний водоспад Топліца

У Румунії вперше за останні роки замерз водоспад біля міста Топліца. Водоспад має висоту 10 метрів та є відомий в країні за свою красу.
Про це повідомляє BBC.
Водоспад у Топлиці має статус пам’ятки природи. Він є частиною охоронної території національного заповідника Румунії. Водоспад живиться термальними джерелами, тож температура води тут досягає 27 градусів за Цельсієм. Особливістю цього водоспаду є те, що його вода змінює кольори в залежності від того як падає світло – від білого до темно-коричневого.
Замерзання водоспаду привертає увагу туристів та є ще однією особливістю природної пам’ятки.
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