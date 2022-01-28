Мешканцям Боромлі не можуть відмовити в обслуговуванні в Тростянецькій лікарні. Про це в ефірі програми "Сьогодні. Головне" сказав експерт з питань охорони здоров’я "U-LEAD з Європою" Василь Височанський.

За його словами, лікарня зацікавлена у збільшенні кількості пацієнтів.

"Зачеплено пологове відділення. Наприклад, пологи коштували в 2021 році 10,5 тисяч гривень. Зараз підняли суму до 15 тисяч. Тобто за конкретний випадок пологів заклад отримує кошти від Національної служби здоров'я України за умови, що в нього є підписаний відповідний договір", — зазначає він.

Аналогічно — з хірургією, говорить експерт. "Там йде глобальна ставка, але — від кількості пролікованих й операцій. Кожен головний лікар зацікавлений навіть не в сусідній громаді, яка у свій час обслуговувалася в лікарні, а щоб, наприклад, їхали з Сум чи з іншого колишнього району, де теж є лікарні, до нього на лікування. Усе залежить від фінансування. А фінансування буде залежати від кількості пацієнтів, які будуть лікуватися", — каже Василь Височанський.

Щодо оплати комунальни послуг, про які говорив Суспільному міський голова Тростянця Юрія Бова, то за словами експерта, згідно з 89 статтею Бюджетного кодексу, їх має оплачувати лише власник.

"Не забуваємо, що сьогодні міська рада отримує ПДФО від заробітної плати. 40% йде на центральний бюджет, але 60% цих коштів залишається. За хорошої оптимізації площ, кількості працівників буде вистачати на комунальні послуги. Я моніторив таку ситуацію на теренах України і більшість закладів вписуються, якщо оптимізовані, наприклад, є котельня", — розповідає експерт.

З його слів одні заклади, які мають 225-250 ліжок та обслуговують 60 тисяч населення, витрачають 6 мільйонів гривень на комунальні послуги, інші — 16 мільйонів. Це залежить від того, з ким вкладений договір, каже Височанський.

"Тут треба сказати: нам не вистачає на ургентну медичну допомогу. Від вас везуть саме ургентних хворих екстрено", — додав він.

Що відомо

У Тростянці не виключають можливість того, що не лікуватимуть хворих з сусідньої громади – Боромлянської. За словами міського голови Тростянця Юрія Бови, тамтешнє керівництво не виконує фінансових домовленостей щодо утримання Тростянецької лікарні.

У бюджет-2022 Боромлянської громади кошти на утримання тростянецької лікарні не закладали. Сільський голова Василь Романіка каже, що частину оголошеної суми дати готовий – пів мільйона з вільних залишків.

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