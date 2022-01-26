У Тростянці на Сумщині не виключають можливість того, що не лікуватимуть хворих з сусідньої громади – Боромлянської. Все через те, каже міський голова Тростянця, що тамтешнє керівництво не виконує фінансових домовленостей щодо утримання Тростянецької лікарні.

Нині у пологовому відділенні Тростянецької міської лікарні є одна породілля з Боромлі. За словами акушерки Аліни Ситник, загалом народжують тут близько 200 жінок на рік, у тому числі з цієї громади.

Днями кількох пацієнтів з Боромлі виписали додому, розповідають лікарі. Поки їх приймають у лікарні, каже міський голова Тростянця Юрій Бова і додає, що з лютого, ймовірно, почнуть перебудовувати роботу закладу під пацієнтів лише своєї громади.

Робитимуть так, говорить, через те, що домовленість, згідно з якою Боромлянська громада має надавати кошти відповідно до кількості пролікованих мешканців, не виконується.

Утримувати лікарню зібрались спільно: 85% від потреби покриває Тростянецька тергромада, ще 15% мала додавати Боромля. Це близько 1 млн гривень.

Нині лікарня витрачає близько 7 мільйонів на каналізацію, електроенергію, дрібний ремонт, говорить Бова. У минулі роки, говорить він, Боромля виконувала обіцянку.

"У цьому році постало питання – ми будемо продовжувати цей договір чи не будемо?Ми розраховуємо, скільки нам потрібно лікарів, палат. Ми не можемо прорахувати реальну потребу. Нам потрібен чіткий сигнал – на кого розраховувати – на 29 тисяч населення тростянецького чи плюс 6 ще Боромлі?", - говорить Бова.

Загалом 2021 року в тростянецькій лікарні прийняли понад 9 тисяч пацієнтів з Боромлі, говорить гендиректор медзакладу Анатолій Плахтиря, це приблизно 15% від усіх пролікованих. У 2022-му, каже, лікарня має 17 пакетів з НСЗУ, також залучають спонсорські кошти. Цього, говорить він, все одно не вистачає.

У бюджет-2022 Боромлянської громади кошти на утримання тростянецької лікарні не закладали. Сільський голова Василь Романіка каже, що частину оголошеної суми дати готовий – пів мільйона з вільних залишків.

"Цього року Юрій Анатолійович "потребував" до півтора мільйона. По його розрахунках, пролікувалося 8 тисяч людей, хоча у нас у громаді п’ять. Він сказав – це мені недостатньо, я буду скорочувати ліжка. Раз не потрібні наші гроші, ми будемо заключати договір з обласною лікарнею, це десь також до півмільйона коштів", - розповів Романіка.

Боромля

Наприкінці грудня у Facebook мешканці Боромлі створили опитування: у якому місті хотіли б отримувати медичну допомогу боромлянці. З понад пів тисячі опитаних користувачів, майже 350 відповіли – в Тростянці. На другому місці Суми, потім – Боромля. Від Боромлі до Тростянця - 17 км, до Сум - 41 км.

За словами Василя Романіки, остаточне рішення щодо того, чи лікуватимуть боромлянців, прийматимуть на сесії сільради, яка має відбутися на початку лютого.

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