Нестійка погода зі снігом: яким буде кінець січня на Харківщині

Циклони з північного заходу несуть на Харківщину нестійку погоду з опадами у вигляді снігу та мокрого снігу.

Про це Суспільному розповіла завідувачка сектору Харківського регіонального центру з гідрометеорології Євгенія Ляшенко.

"Це все завдяки циклонам, які переміщуються з північного заходу на європейську територію і входять далі на схід. Це серія циклонів. Тому і буде нестійка погода з опадами у вигляді снігу та мокрого снігу", — зазначила Ляшенко.

За її словами, температура повітря буде "достатньо теплою для цього періоду".

29 січня вночі від 0° до -5°, вдень — від -4° до +1°.

30 вночі прогнозують від -2° до -7°, вдень — від 0° до -5° морозу.

31 січня і до 3 лютого очікується до -5° вночі, вдень — від -3° до +2°.

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За прогнозом харківських синоптиків, 6-7 лютого буде тепла погода. Зберігається ожеледиця.

"Вночі сніг більш сухий, вдень мокрий. Місцями ми залишаємо у прогнозі налипання мокрого снігу та слабку ожеледицю", — попереджає Ляшенко.

Найближчим часом очікується помірний вітер — 7-12 м/с, а 30 і 31 січня місцями вдень до 20 м/с.

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